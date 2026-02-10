ВСУ атаковали похоронную процессию в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки, погиб один человек

Украинские боевики нанесли удар по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области, погиб один человек и шестеро получили осколочные ранения разной степени тяжести. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами. Подробности уточняются», — написал он.

Несколько дней назад националисты обстреляли из артиллерии Энергодар, сообщал Балицкий. Информация о пострадавших не поступала, но губернатор предупреждал жителей об угрозе повторных атак.

Ранее целью ударов ВСУ стала средняя общеобразовательная школа № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровском. Внутри находились 15 учеников и 10 сотрудников, повреждения получили остекление здания и автомобиль охраны. Глава региона называл ситуацию нарушением норм международного права.