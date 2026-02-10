При украинской атаке на похоронную процессию в Запорожской области погиб настоятель Успенского храма в селе Скельки Васильевского муниципального округа Сергий Кляхин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бердянской и Приморской епархии.

Губернатор области Евгений Балицкий сообщил, что при атаке один человек погиб и шестеро получили осколочные ранения. Погибшим и оказался отец Сергий. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее российские силовые структуры установили имя и должность украинского офицера, приказывающего обстреливать гражданские объекты в Брянской области. Им оказался командир 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Сергей Савченко, подразделение которого базируется под Сумами.