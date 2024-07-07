На данный момент положение Вооруженных силы Украины на Донецком направлении крайне трудное. Об этом журналист Кристоф Ваннер заявил в репортаже для немецкого телеканала Welt.

«Многие украинцы бьют тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения», — сказал он.

Ваннер заявил, что особенно интенсивные боестолкновения происходят недалеко от столицы области Донецка, рядом с Торецком. Российские военнослужащие прорвали линию фронта на расстояние до четырех километров, добавил журналист.

За последнее время российские войска в Часовом Яре взяли район Новый, присоединив его к уже подконтрольному району Канал. В ДНР и в Харьковской области также освободили населенные пункты Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское.

Британский эксперт Александр Меркурис ранее назвал положение Украине в зоне конфликта катастрофическим».