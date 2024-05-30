«Тяжело идет». Армия России освободила от ВСУ половину Волчанска

Ганчев: ВС России освободили половину Волчанска

Фото: РИА «Новости»

Подразделения ВС России освободили половину Волчанска, Украина стянула к городу большие резервы. Об этом РИА «Новости» рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Тяжело идет работа именно по городу Волчанску <…> Можно констатировать только освобождение половины этого города», — сообщил Ганчев.

ВСУ пытаются атаковать и подтягивают к населенному пункту большие резервы. Ганчев отметил, что несмотря на все резервы и западное оружие, украинская армия не имеет реальных успехов.

Для попытки удержать Волчанск ВСУ перебросили личный состав с других участков фронта: Донецкого, Харьковского и Запорожского направлений.

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