Подразделения ВС России освободили половину Волчанска, Украина стянула к городу большие резервы. Об этом РИА «Новости» рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Тяжело идет работа именно по городу Волчанску <…> Можно констатировать только освобождение половины этого города», — сообщил Ганчев.
ВСУ пытаются атаковать и подтягивают к населенному пункту большие резервы. Ганчев отметил, что несмотря на все резервы и западное оружие, украинская армия не имеет реальных успехов.
Для попытки удержать Волчанск ВСУ перебросили личный состав с других участков фронта: Донецкого, Харьковского и Запорожского направлений.
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«Тяжело идет». Армия России освободила от ВСУ половину Волчанска
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