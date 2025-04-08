ВСУ столкнулись с серьезными трудностями при маневрах на пересеченной местности в ДНР из-за поставленной Западом тяжелой бронетехники. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Харам.

Офицер пояснил, что натовские танки и тяжелые броневики не позволяют украинским боевикам оперативно маневрировать в бою. Речь идет, в частности, о танках Abrams и БМП Bradley.

Харам отметил, что в районе населенных пунктов Андреевка и Алексеевка, а также на северном берегу реки Волчья особый рельеф местности. Там болотистое место.

«Bradley грузнет на пахоте сразу, садится на пузо. Поэтому они всегда только на дорогах здесь перемещаются. <…> Танки Abrams и более скоростные тоже грузнут», — рассказал Харам.

Он добавил, что в таких местах необходима тяговая сила. Кроме того, офицер ВС РФ отметил, что командование ВСУ копирует тактику гитлеровской армии времен Великой Отечественной войны.

Харам рассказал и то, что такой рельеф местности влияет и на продвижение российских войск, но они «продавливаются все-равно».

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