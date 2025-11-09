Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила рекордные показатели дезертирства в ВСУ. Свое мнение дипломат озвучила в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ .

Она напомнила, что октябрь стал рекордным месяцем по количеству самовольного оставления частей среди военных ВСУ. В этот период из украинской армии дезертировали более 21 тысячи человек.

«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: „Тикайте, хлопцы!“» — сказала Захарова.

Причинами бегства военнослужащих с позиций в основном стали принудительная мобилизация и некомпетентность командования ВСУ, которое практически не появляется на передовой.

Офицер ВСУ Игорь Луценко ранее заявил, что из украинской армии каждые две минуты бежит один человек. В прошлом месяце побег устроили 21 602 военных.