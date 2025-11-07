Командир Луценко: каждые две минуты из рядов ВСУ сбегает один солдат

В октябре из Вооруженных сил Украины сбежали 21 602 человека. Этот показатель стал новым рекордом по дезертирству в ВСУ, сообщили РИА «Новости» российские силовые структуры.

Эту цифру привели, ссылаясь на офицера ВСУ Игоря Луценко, который заявил, что украинская армия «посыпалась». По его словам, из ВСУ каждые две минуты бежит один человек.

«На самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии», — отметил Луценко.

Солдаты ВСУ предпочитают бегство на фоне принудительной мобилизации и некомпетентности командиров, которые предпочитают отсиживаться в блиндажах.

В силовых структурах уточнили, что ранее лидерство удерживал май текущего года, когда на Украине завели 19 900 уголовных дел за самовольное оставление части.

Подсчеты MWM ранее показали, что ежемесячно ВСУ теряют более 40 тысяч боевиков из-за самовольного оставления части. Всего дезертирами оказались порядка 400 тысяч человек.