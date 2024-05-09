Теткино снова атаковали ВСУ. При обстреле погибла женщина | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 19:27 Теткино снова атаковали ВСУ. При обстреле погибла женщина Старовойт: при обстреле Теткина погибла женщина РИА «Новости»

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Жительница поселка Теткино погибла при обстреле со стороны ВСУ 9 мая. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Поселок находится в Глушковском районе. Днем его атаковал украинский дрон, сбросив взрывное устройство на АЗС. Вечером ВСУ обстреляли населенный пункт.

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«В результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Другая женщина получила осколочные ранения», — написал Старовойт.

Глава региона уточнил, что пострадавшую доставили в Глушковскую районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Родным и близким погибшей жительницы губернатор принес глубокие соболезнования.

Также, по его данным, в поселке после обстрела оказалось разрушено местное кафе. В здание был прямой прилет.

«Здесь обошлось без пострадавших. Окажем собственнику необходимую помощь», — заключил Старовойт.