ВСУ сбросили взрывное устройство на заправку в курском поселке | 360°

09 мая 2024, 14:44
ВСУ сбросили взрывное устройство на заправку в курском поселке
Старовойт: ВСУ атаковали АЗС в поселке Теткино
Украинские националисты атаковали с беспилотника автозаправочную станцию в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство на автозаправочную станцию в поселке Теткино. После этого началось возгорание на электроподстанции рядом с АЗС», — написал он.
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Старовойт отметил, что из обслуживающего персонала никто не пострадал.
«Возникшее возгорание ликвидировали силы добровольной пожарной дружины и пожарных расчетов. Благодарю спасателей за мужество и самоотверженность», — добавил губернатор.
Ранее 9 мая Старовойт сообщил, что дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали малоразмерный воздушный шар, который запустили с территории Украины. По его словам, объект уничтожили в небе над Медвенским районом.
Беспилотники
ВСУ
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