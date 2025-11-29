«Терроризм». Появилось реальное видео ударов СБУ по танкерам в Черном море

В сети появились кадры ударов по танкерам Kairos и Virat в Черном море. Полное видео опубликовало издание Clash Report в Х .

По версии этого СМИ, оба судна атаковали морские беспилотники СБУ Sea Baby. Это многоцелевые надводные аппараты, их разработали в СБУ.

Издание утверждает, что операцию курировало 13-е Управление военной контрразведки СБУ. Осуществили ее Военно-морские силы Украины. На видео заметно, что беспилотники догоняют танкеры в открытом море. Оба судна дроны атаковали с корму.

Пресса полагает, что танкеры получили сильные повреждения. Своим ходом продолжать путь они не могут. Капитаны этих судов сообщили об атаках накануне.

«Так когда Украина это делает, это героизм. А когда хуситы это делают, это терроризм?», — задался вопросом один из комментаторов видео

ВСУ 29 ноября также уничтожили причал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.