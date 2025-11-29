ВСУ уничтожили причал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Причал для погрузки нефти из Казахстана получил значительные повреждения в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Речь идет об ударе со стороны безэкипажных катеров в акватории морского терминала 29 ноября в 04:06 по московскому времени.

По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузочные операции. Обошлось без пострадавших. Нефтяные загрязнения в Черном море не зафиксированы. Дальнейшая эксплуатация причала невозможна.

Украинские дроны также атаковали Новороссийск 26 ноября. В результате повреждения получил административный корпус нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума.