Второй танкер у берегов Турции сообщил о задымлении на борту

Танкер Virat, находящийся в Черном море примерно в 35 морских милях (около 65 километров) от побережья Турции, подал сигнал о задымлении. Об этом сообщило Главное управление по морским делам Турции в соцсети X.

По данным ведомства, 20 членов экипажа находятся в нормальном состоянии, однако в машинном отделении зафиксировано сильное задымление.

Администрация губернатора провинции Коджаэли уточнила, что судно находится в районе острова Кефкен. Причины инцидента пока не установлены. На место направлены береговая охрана, медики и спасательные суда — проводится оценка обстановки и необходимые мероприятия.

Происшествие стало вторым за сутки. Ранее пожар начался на танкере Kairos под флагом Гамбии. По информации турецкого управления мореходства, огонь вспыхнул в 28 милях от берега. Все 25 членов экипажа также не пострадали, их эвакуация была начата спасателями.