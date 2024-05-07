Территория промпредприятия пострадала при обстреле Шебекина | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 14:30 Территория промпредприятия пострадала при обстреле Шебекина Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадали объекты промпредприятия РИА «Новости»

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Город Шебекино днем 7 мая попал под обстрел ВСУ. В результате пострадала территория промышленного предприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть повреждения на территории промышленного предприятия: посечены складские помещения и емкости», — уточнил он.

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Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Среди мирных жителей, по данным главы региона, никто не пострадал.

Днем ранее, 6 мая, боевики ВСУ атаковали село Муром в Белгородской области. Глава региона Гладков отмечал, что в результате удара электричество отключили в населенных пунктах Новая Таволжанка, Нехотеевка, Арахангельское.

Кроме того, в понедельник ВСУ обстреляли село Никольское в Белгородском районе, осколочные ранения получила восьмилетняя девочка. Ее оперативно отвезли в детскую областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.