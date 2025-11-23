Теплоснабжение после пожара на Шатурской ГРЭС восстановят в ближайшее время

Электро- и теплоснабжение после пожара на Шатурской ГРЭС, начавшегося в результате атаки БПЛА, восстановят в ближайшее время. Об этом сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий в Telegram-канале.

«Все оперативные службы на месте. Ликвидируем последствия атаки», — написал он.

Прилуцкий призвал жителей сохранять спокойствие и не выкладывать в Сеть видео происшествия, а при обнаружении вражеских дронов обращаться по телефону 112.

Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье утром воскресенья, 23 ноября. На объекте произошел пожар, который удалось оперативно локализовать.

Электроснабжение в результате ЧП не нарушилось, службы переключились на резервные линии.