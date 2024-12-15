Темпы растут. Стало известно о ходе освобождения Курахово

Российские военные увеличили темпы освобождения населенного пункта Курахово в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, бои уже проходят непосредственно в самом Курахово, где военные ведут борьбу за каждую улицу.

«В последние дни темп по освобождению самого Курахово наращивается. Его освобождение позволит российским войскам продвигаться к западной границе республики», — сказал Пушилин.

Днем ранее, 14 декабря, российские бойцы взяли под контроль здание городского совета в Курахово и водрузили на него триколор.

Группировка украинских боевиков численностью до 700 человек попала в окружение на юге Курахово. ВС России окружили населенные пункты Веселый Гай, Анновка и Успеновка, захлопнув котел. Теперь ВСУ пытаются выйти из окружения по руслу реки и полям.