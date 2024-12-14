Российский флаг подняли над зданием горсовета в Курахове

Вооруженные силы России заняли здание городского совета в Курахове и водрузили на нем триколор. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.
«Российские войска подняли флаг над зданием городской администрации в Курахове», — сказал он.
После наступления ВС России отвечающий за Курахово генерал Александр Луценко лишился своей должности. Командующим группировкой назначили Александра Тарнавского.
Эстонские журналисты заявили, что командование ВСУ фактически списало со счетов батальон под Курахово — последние недели военным не поступало вооружение. Также до сих пор непонятно, выбрались ли боевики из российского окружения.
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