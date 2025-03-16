Тело расстрелянной ВСУ беременной девушки нашли в Судже

Военный корреспондент Александр Коц нашел в суджанской больнице тело беременной девушки, расстрелянной ВСУ в августе 2024 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

По словам Коца, он заехал в Гончаровку вместе с экс-главой Суджанского района Александром Богачевым. Они зашли в больницу и на втором этаже увидели тело женщины, левое плечо которой покрывала татуировка, как на фото у погибшей.

Военкор напомнил, что 7 августа 2024 года девушка вместе с мужем, ребенком и бабушкой покидала Куриловку на двух машинах.

Ее супруг находился в первом автомобиле, а она с сыном и матерью — во втором. Украинские боевики обстреляли ее машину из автомата.

Супруг девушки позже рассказал, что видел бойца ВСУ с синей повязкой и автоматом. Обстрелянная машина жены врезалась в его авто. Он остановился, чтобы пересадить семью в свою машину.

Его сына ранило, а супруга была без сознания. Он довез ее до больницы в Гончаровке и передал врачам, а сам повез семью дальше. Обратно вернуться мужчина уже не смог.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства боевиками ВСУ восьмерых мирных жителей в Суджанском районе Курской области.