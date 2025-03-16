СК завел дело за убийство восьми жителей Суджи боевиками ВСУ

За террористический акт против мирного населения Суджанского района Курской области завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.
Следователи установили, что вторгшиеся в Суджу украинские боевики убили восьмерых мирных жителей не позднее августа 2024 года.
«Будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли больше 370 человек, в том числе 12 детей. Порядка 220 жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения на территории региона. Остальных забрали к себе родные и близкие.
В Британии хирург удалил не те кости 91 пациенту
«Владимир Полуукраинский». В Госдуме назвали имя Зеленского для истории
Бортпроводники связали скотчем бойца, устроившего дебош на рейсе в Красноярск
Редкие азиатские львы съели в Индии трех человек
Доступа к SWIFT лишились еще 11 российских банков
«Планы А и Б». В США рассказали о двух этапах завершения конфликта на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте