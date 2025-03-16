СК завел дело за убийство восьми жителей Суджи боевиками ВСУ

За террористический акт против мирного населения Суджанского района Курской области завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

Следователи установили, что вторгшиеся в Суджу украинские боевики убили восьмерых мирных жителей не позднее августа 2024 года.

«Будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в период с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезли больше 370 человек, в том числе 12 детей. Порядка 220 жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения на территории региона. Остальных забрали к себе родные и близкие.