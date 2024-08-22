«Нина, быстрее!» Житель Суджи рассказал, как его жену расстрелял украинский военный
Житель Суджи Артем рассказал, как его жену расстрелял из автомата солдат ВСУ
Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов рассказал, как потерял жену из-за обстрела со стороны украинского военного. Своей историей он поделился с РИА «Новости».
Военный с синей повязкой
Мужчина вместе с женой и полуторагодовалым сыном эвакуировались из села Куриловка 6 августа. Они ехали на двух машинах, за рулем первой был сам Артем, а на второй ехала супруга Нина, мальчик и теща.
«При выезде из села Куриловка я почувствовал, услышал хлопки и почувствовал, как будто мою машину осыпают камнями. И когда первая пуля зашла через лобовое, я понял, что обстрел идет по мне», — заявил вдовец.
Когда он повернулся, то увидел украинского солдата с синей повязкой и автоматом. Мужчина понял, что боевик стреляет по нему. В итоге удалось проскочить мимо солдатов и не получить повреждения. Однако следом за Артемом ехала жена. Ее машина находилась в 100 метрах от него. По автомобилю также начали стрелять.
«Из окна высовываюсь, кричу „Нина, быстрее, быстрее!“. И еще так проезжаю, и это все на таком маленьком повороте произошло. Я чуть еще проехал, может, метров 100, и остановился», — вспомнил мужчина.
Слишком глубокие раны
Потом вдовец вышел из машины и снова услышал выстрелы. Он увидел, как обстрелянная машина жены «неаккуратно выскочила из-за поворота», а дальше ее транспорт врезался в заднюю часть автомобиля Артема. Выяснилось, что после удара теща вывернула руль и специально столкнулась со второй машиной, чтобы остановиться, потому что Нина была без сознания.
Муж поднял Нину на руки и понял, что у нее глубокое ранение. Он положил ее на заднее сиденье своей машины, а теща перенесла сына. Вместе они отправились в больницу. В медучреждение семья успела, однако женщину спасти не удалось. От полученных ранений она скончалась.