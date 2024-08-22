«Нина, быстрее!» Житель Суджи рассказал, как его жену расстрелял украинский военный

Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов рассказал, как потерял жену из-за обстрела со стороны украинского военного. Своей историей он поделился с РИА «Новости» .

Военный с синей повязкой

Мужчина вместе с женой и полуторагодовалым сыном эвакуировались из села Куриловка 6 августа. Они ехали на двух машинах, за рулем первой был сам Артем, а на второй ехала супруга Нина, мальчик и теща.

«При выезде из села Куриловка я почувствовал, услышал хлопки и почувствовал, как будто мою машину осыпают камнями. И когда первая пуля зашла через лобовое, я понял, что обстрел идет по мне», — заявил вдовец.

Когда он повернулся, то увидел украинского солдата с синей повязкой и автоматом. Мужчина понял, что боевик стреляет по нему. В итоге удалось проскочить мимо солдатов и не получить повреждения. Однако следом за Артемом ехала жена. Ее машина находилась в 100 метрах от него. По автомобилю также начали стрелять.

«Из окна высовываюсь, кричу „Нина, быстрее, быстрее!“. И еще так проезжаю, и это все на таком маленьком повороте произошло. Я чуть еще проехал, может, метров 100, и остановился», — вспомнил мужчина.

Слишком глубокие раны

Потом вдовец вышел из машины и снова услышал выстрелы. Он увидел, как обстрелянная машина жены «неаккуратно выскочила из-за поворота», а дальше ее транспорт врезался в заднюю часть автомобиля Артема. Выяснилось, что после удара теща вывернула руль и специально столкнулась со второй машиной, чтобы остановиться, потому что Нина была без сознания.

Муж поднял Нину на руки и понял, что у нее глубокое ранение. Он положил ее на заднее сиденье своей машины, а теща перенесла сына. Вместе они отправились в больницу. В медучреждение семья успела, однако женщину спасти не удалось. От полученных ранений она скончалась.