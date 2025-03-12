Тела женщины и ребенка, погибших при нападении ВСУ, обнаружили в Малой Локне

Российские бойцы нашли тела девушки и женщины, погибших в результате нападения украинских боевиков на Малую Локню. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Ворон.

«Останки молодой женщины и ребенка. Во время августовских боев за Малую Локню много мирных жители бежали сюда в попытке спрятаться от оккупантов, от взрывов, от войны. К сожалению, некоторые не добежали, не получилось спрятаться», — поделился он.

По данным Министерства обороны, подразделения группировки войск «Север» освободили село Малая Локня 9 марта. Также российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Черкасское Поречное и Косица.

Несколько дней назад в освобожденном селе Малая Локня обнаружили тело погибшего Героя России Сергея Чебнева. В августе 2024 года он спас сослуживцев из окружения. После освобождения села бойцы вернулись в колонию, чтобы забрать тело комбата.