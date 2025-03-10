Вернулись за комбатом. Тело Героя России Чебнева нашли в Малой Локне

Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденной Малой Локни в Курской области

Тело погибшего Героя России Сергея Чебнева нашли в освобожденном селе Малая Локня в Курской области. В августе 2024 года он спас сослуживцев из окружения, сообщил в Telegram-канале военкор Александр Коц.

Бойцы 9-го полка забрали тело своего командира из здания женской исправительной колонии № 11, к которому в августе прошлого года подошли боевики ВСУ. Тогда четыре российских подразделения не позволили полностью замкнуть кольцо вокруг колонии.

«Всеми четырьмя подразделениями командовал Отмель, он находился снаружи колонии и координировал оборону. Затем колонию начали обходить со всех сторон, на территорию прорвались танк, БМП, начали бить прямой наводкой по зданию, где укрывались героические защитники этого укрепленного опорного пункта», — отметил Коц.

По словам военкора, российские бойцы оказались под ударами минометов и дрона-камикадзе. Отмель получил смертельные ранения.

После освобождения села бойцы вернулись в колонию, чтобы забрать тело комбата.

Сергея Чебнева похоронят на родной земле со всеми почестями.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин вручил вдове комбата Ольге медаль «Золотая Звезда» Героя России.

Ранее стал известно, что в освобожденном Русском Поречном Курской области нашли тела еще двух мирных жителей, убитых украинскими военными. В конце января сообщалось, что пятеро боевиков ВСУ убили 22 человека в курском селе.