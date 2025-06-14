Во время освобождения села Петровское российские военные уничтожили иностранных наемников. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер.

Он заявил, что бойцы нашли документы, свидетельствующие об иностранном гражданстве ликвидированных боевиков. По словам командира, в рядах ВСУ в основном воевали наемники из Польши и Грузии.

Войска при зачистке позиций нашли много трофейного оружия, большую часть из которого произвели в государствах НАТО. Бойцы обнаружили винтовки М-16, подствольные гранатометы, приборы ночного видения.

«Мы пришли по сумеркам. И весь этот трофей теперь достался нам. Мы и наши ребята будем пользоваться им», — подчеркнул военнослужащий.

Ранее газета The Wall Street Journal признала, что Россия освободила рекордные территории. Войска в последние месяцы заметно ускорили темпы продвижения.