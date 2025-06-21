Российские бойцы освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Таких результатов удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» освободили село Московка в Харьковской области, которое с северо-запада примыкает к городской черте Купянска.

Также в период с 14 по 20 июня российские военные выдавили противника из населенных пунктов Долгенькое в Харьковской области, Новониколаевка в Сумской, Зеленый Кут, Ульяновка и Новониколаевка в ДНР.