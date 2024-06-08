Тела еще двух человек достали из-под завалов в Луганске

Пасечник: из-под завалов в Луганске достали тела еще двух человек

Тела еще двух человек извлекли из-под завалов в Луганске. Работы на месте ракетного удара со стороны ВСУ продолжались всю ночь, сообщил в Telegram глава ЛНР Леонид Пасечник.

«По данным на 8:00, известно о 60 пострадавших. Спасательная операция продолжается», — подчеркнул он.

Пасечник подчеркнул, что всех, кто остался без жилья, разместили в ПВР и обеспечили всем необходимым. Также им помогают оформить компенсации за поврежденное жилье. Кроме того, с людьми работают медики и психологи.

«Сейчас делается все для того, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия трагедии, оказать необходимую помощь людям», — добавил глава региона.

Специалисты уже начали восстанавливать тепловой контур домов и налаживать водо- и электроснабжение.

Отдельно он выразил благодарность всем специалистам, которые принимают участие в работах в круглосуточном режиме.

Накануне днем пресс-служба правительства республики сообщала о четырех жертвах обстрела города.