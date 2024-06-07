Число погибших при ракетном ударе по Луганску достигло 4
Правительство ЛНР: при ударе по Луганску погибли 4 человека, пострадавших 43
В Луганске из-под завалов частично рухнувшей пятиэтажки извлекли еще одного погибшего. Число жертв удара ВСУ по городу выросло до четырех, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.
«Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке в квартале Ватутина извлечены тела четырех погибших мирных жителей столицы», — указали власти.
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко привела последние данные по пострадавшим: различные травмы получили 43 человека, в том числе четверо детей.
В республике запустили горячую линию для всех пострадавших при обстреле Луганска. Специалисты окажут людям бесплатную психологическую помощь.
Специалисты МЧС России работают на месте обрушения подъезда. Спасатели, сообщила пресс-служба ведомства, провели поквартирный обход уцелевших подъездов.
«Все жильцы покинули опасную зону. Завалы разбирают с помощью спецтехники», — добавили в МЧС.
В работах задействовали 42 специалиста и 10 единиц техники МЧС России. В результате обстрела два жилых дома оказались полностью разрушенными.