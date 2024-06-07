Число погибших при ракетном ударе по Луганску достигло 4

Правительство ЛНР: при ударе по Луганску погибли 4 человека, пострадавших 43

В Луганске из-под завалов частично рухнувшей пятиэтажки извлекли еще одного погибшего. Число жертв удара ВСУ по городу выросло до четырех, сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

«Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке в квартале Ватутина извлечены тела четырех погибших мирных жителей столицы», — указали власти.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко привела последние данные по пострадавшим: различные травмы получили 43 человека, в том числе четверо детей.

В республике запустили горячую линию для всех пострадавших при обстреле Луганска. Специалисты окажут людям бесплатную психологическую помощь.

Специалисты МЧС России работают на месте обрушения подъезда. Спасатели, сообщила пресс-служба ведомства, провели поквартирный обход уцелевших подъездов.

«Все жильцы покинули опасную зону. Завалы разбирают с помощью спецтехники», — добавили в МЧС.

В работах задействовали 42 специалиста и 10 единиц техники МЧС России. В результате обстрела два жилых дома оказались полностью разрушенными.

Уже четыре тысячи пользователей. Как развивается электронная торговая площадка РЭО

«В начале пути всегда сложно». «Доброшрифт» придет в дружественные России страны

Воробьев на ПМЭФ обозначил векторы дальнейшего развития Подмосковья

Вассалы «свободного мира»? США унизили Грузию за чрезмерную самостоятельность

«А демократию ли мы поддерживаем?» Политолог — о попытках Запада найти замену Зеленскому

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте