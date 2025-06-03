Генерал Вад: поставки ракет Taurus втянут Германию в конфликт на Украине

Получив крылатые ракеты Taurus, Украина может атаковать стратегические цели на территории России и втянуть Германию в конфликт. Бывший военный советник экс-канцлера Ангелы Меркель генерал Эрих Вад сообщил об этом в интервью Berliner Zeitung .

«Разведывательные операции в глубине — это одно. Но Германия не должна поставлять Taurus. <…> Германия станет участником войны», — предупредил он.

Генерала обеспокоили последствия военной помощи Украине. По его мнению, удары Taurus по российским министерствам и Крымскому мосту станут большой ошибкой.

Вад сравнил ситуацию на Украине с войной во Вьетнаме. Взаимные атаки он назвал «жестоким сопровождением» переговоров в Стамбуле. По оценкам генерала, Россия достигает стратегических целей, медленно продвигаясь вперед.

Страны Запада сняли ограничения на дальность поставляемого Украине оружия несколько месяцев назад, сообщили «Известия». Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.