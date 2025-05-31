Соберем «Таурус»: в Киеве высмеяли угрозы Мерца в адрес России

Дубинский: Украина не сможет сама создавать ракеты для ударов по России

IMAGO/Arnulf Hettrich
Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/www.globallookpress.com

Украина не сможет строить ракеты для ударов по России самостоятельно, даже если Германия начнет тайно поставлять свои Taurus под видом таких ракет. Такое мнение в  Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Немцы отправят нам „Таурус“, а мы под видом „Паляницы“ его соберем? Вы серьезно сейчас? Зеленский со своими подельниками развалили ВПК и промышленность до того уровня, когда простую мину собрать не могут на заводах Укроборонпрома. О каких „Таурусах“ идет речь?» — написал он.

Политик добавил, что Зеленский врет о якобы широких возможностях оборонно-промышленного комплекса Украины, чтобы создать видимость каких-то успехов в стране.

«Максимум, что способны могут собрать, — конструктор Lego», — сыронизировал политик.

Ранее стало известно, что Германия поставит Украине дальнобойные системы через несколько недель.

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