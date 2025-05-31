Соберем «Таурус»: в Киеве высмеяли угрозы Мерца в адрес России

Дубинский: Украина не сможет сама создавать ракеты для ударов по России

Украина не сможет строить ракеты для ударов по России самостоятельно, даже если Германия начнет тайно поставлять свои Taurus под видом таких ракет. Такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Немцы отправят нам „Таурус“, а мы под видом „Паляницы“ его соберем? Вы серьезно сейчас? Зеленский со своими подельниками развалили ВПК и промышленность до того уровня, когда простую мину собрать не могут на заводах Укроборонпрома. О каких „Таурусах“ идет речь?» — написал он.

Политик добавил, что Зеленский врет о якобы широких возможностях оборонно-промышленного комплекса Украины, чтобы создать видимость каких-то успехов в стране.

«Максимум, что способны могут собрать, — конструктор Lego», — сыронизировал политик.

Ранее стало известно, что Германия поставит Украине дальнобойные системы через несколько недель.