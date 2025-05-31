Европейские страны сознательно идут на эскалацию конфликта на Украине, планируя новые поставки оружия, чтобы оправдать свои милитаристские стратегии. Такое мнение высказало итальянское издание IL Fatto Quotidiano в своем расследовании.

«После трех лет войны и сотен миллиардов, потраченных на военную помощь, поражение Украины стало неприемлемым для европейских элит», — заявил автор статьи Стефано Бриньяни.

По его мнению, власти ЕС опасаются политического краха в случае прекращения боевых действий. Издание указывает, что смена риторики США вынудила Европу искать новые оправдания продолжения конфликта.

«Только сохраняя состояние войны, европейские лидеры могут удержаться у власти», — подчеркнули авторы материала.

Эксперты издания предполагают, что после завершения украинского конфликта Европа может перейти к прямой конфронтации с Россией.

«Тогда речь уже будет идти не о защите Украины, а о спасении всей Европы от якобы „российской угрозы“», — отметил автор статьи.

Аналитики также провели параллели с войной во Вьетнаме, когда США годами оттягивали признание поражения. Аналогичная логика, по данным издания, сейчас движет решениями европейских лидеров.

Ранее стало известно, что власти Германии планируют выделить Украине средства на разработку и запуск серийного производства собственных крылатых ракет с дальностью до двух с половиной тысяч километров.