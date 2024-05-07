Танкисты с закрытых позиций уничтожили опорные пункты ВСУ около Белгородской области | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 07:34 Танкисты с закрытых позиций уничтожили опорные пункты ВСУ около Белгородской области Минобороны: танк Т-80БВ уничтожил опорные пункты ВСУ у Белгородской области РИА «Новости»

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Группировка прикрытия государственной границы уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины недалеко от Белгородской области. Российский танк Т-80БВ ударил по объектам противника с закрытых позиций, сообщило Минобороны.

«Сначала работает разведка несколько дней, а то и неделю. Операторы БПЛА смотрят, вычисляют противника, скопления. Видно, как боевики перемещаются между домов, подвозят боеприпасы», — рассказал о подготовке к атаке командир танкового взвода с позывным Енисей.

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Разведчики засекли опорные пункты Вооруженных сил Украины недалеко от приграничной Белгородской области. Осмотрев территорию, военные поняли, что на ней не осталось гражданских, и нанесли удар с закрытых позиций. Экипаж танка Т-80БВ выстрелил несколько раз, уничтожив опорные пункты с военнослужащими.

Штурмовики Су-25 группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения спецоперации. Минобороны показало кадры работы авиации.