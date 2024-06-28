Танкист озвучил главные преимущества Т-80

Танки Т-80 оказались мобильней, чем Т-72, и обладают лучшей проходимостью. Об этом «Известиям» рассказал механик-водитель с позывным Бугор.

По его словам, Т-80 хорошо показал себя в болотистой местности.

Офицер-танкист с позывным Швед отметил, что на этом танке можно быстро уйти с позиции задним ходом, на получив ударов от артиллерии и БПЛА.

«Был эпизод, мы уже выезжали с позиции, когда по нам отработала FPV-шка. Повреждений танк не получил, и мы с успехом ушли», — подчеркнул он.

В издании добавили, что несмотря на мощность газотурбинного двигателя и маневренность боевой машины, танкисты предпочитают работать в пасмурную погоду, когда ВСУ не могут применять дроны.

Ранее ВС России подвинулись к Яснобродовке на Покровском направлении. Боевики ВСУ понесли большие потери и оставили позиции. Британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что за сутки ВСУ лишились порядка о 2345 солдат. По его мнению, таких колоссальных потерь не было даже летом 2023 года.