Российские военные начали прорываться к Яснобродовке на Покровском направлении

«РВ»: ВС России прорываются к Яснобродовке, наступая к Покровску

Фото: РИА «Новости»

Российские войска прорываются к Яснобродовке, наступая к Покровску от Авдеевки. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Журналисты заявили что, что во время наступления на Покровском направлении силы группировки войск «Центр» выбили украинские войска с позиций в посадках и прошли к Яснобродовке. ВСУ понесли потери и были вынуждены бросить позиции.

По данным военкоров, военные аналитики Украины заявили о поражении украинской армии на этой территории.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли сильный ракетный удар по складу ВСУ в Харьковской области. Атака оказалась очень мощной, в первые секунды можно было увидеть высокое пламя.

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