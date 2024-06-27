Российские войска прорываются к Яснобродовке, наступая к Покровску от Авдеевки. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» .

Журналисты заявили что, что во время наступления на Покровском направлении силы группировки войск «Центр» выбили украинские войска с позиций в посадках и прошли к Яснобродовке. ВСУ понесли потери и были вынуждены бросить позиции.

По данным военкоров, военные аналитики Украины заявили о поражении украинской армии на этой территории.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли сильный ракетный удар по складу ВСУ в Харьковской области. Атака оказалась очень мощной, в первые секунды можно было увидеть высокое пламя.