Роботизированные комплексы хорошо зарекомендовали себя на поле боя. К концу 2026 году ими обеспечат все подразделения медицинской эвакуации, работающие с такой техникой. Статс-секретарь — замминистра обороны России Анна Цивилева сообщила об этом в интервью «Известиям» .

Первые комплексы, по ее словам, поступили в войска в конце 2025 года. С тех пор оборудование совершенствовалось и поставлялось в армию, а военные обучались работе с ним.

«К концу текущего года подразделения эвакуации раненых, применяющие НРТК, будут обеспечены техникой в полном объеме», — сказала Цивилева.

В зоне СВО используются роботизированные комплексы разных типов. Ранее журналисты рассказали о принципе работы роботов «Курьер» и «ОМИЧ-2» по прозвищу Дима.