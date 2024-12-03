Танк Т-72Б3 с поврежденной башней помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» помог прорвать оборону украинской армии на Красноармейском направлении и, несмотря на сломанную башню, продолжал прикрывать штурмовиков. Об этом сообщило Минобороны .

Танкистам поручили прорвать укрепленную оборону ВСУ и прикрыть штурмовые подразделения. Во время выполнения задачи танк получил повреждения при атаке украинских FPV-дронов и снарядов артиллерии.

Один из беспилотников попал в поворотный механизм башни боевой машины. Несмотря на трудности, танкисты продолжили прикрывать товарищей.

Командир Т-72Б3 младший лейтенант Григорий Крышталь находил огневые точки, наводчик-оператор ефрейтор Алексей Клементьев указывал механику-водителю сержанту Владимиру Замаруеву, как вертеть корпус машины, а сам подворачивал башню, чтобы прицелиться перед выстрелами.

В итоге российские бойцы прорвали оборону украинских войск и захватили вражеские опорные пункты.

Ранее в Минобороны заявили, что грамотные действия танкистов группировки войск «Восток» стали решающими в штурмах оставшихся укрепрайонов ВСУ в Угледаре. Город входил в цепь крупных опорных пунктов ВСУ на Южно-Донецком направлении.