Таможенники передали дроны в зону СВО

Сотрудники Центральной оперативной таможни передали Минобороны России 75 квадрокоптеров и 8 пультов управления. Общая стоимость имущества превысила 65,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России.
Таможенники обнаружили незаконный ввоз товаров на территорию России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они проверили фуру с товарами народного потребления. В грузовом отсеке нашли дроны с пультами управления, но водитель не имел документов, подтверждающих законность их ввоза.
«Товары изъяты и по решению суда обращены в федеральную собственность», — уточнили в пресс-службе.
Центральная оперативная таможня передала квадрокоптеры представителям Минобороны России для выполнения задач в зоне СВО.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко привез военнослужащим в зону спецоперации необходимое снаряжение и гуманитарную помощь. Он передал бойцам дроны, накидки из специальной ткани для защиты от тепловизоров и бронежилеты.
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