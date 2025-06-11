Таможенники передали дроны в зону СВО

Таможенники передали квадрокоптеры на 66 миллионов рублей на нужды СВО

Сотрудники Центральной оперативной таможни передали Минобороны России 75 квадрокоптеров и 8 пультов управления. Общая стоимость имущества превысила 65,7 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Таможенники обнаружили незаконный ввоз товаров на территорию России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они проверили фуру с товарами народного потребления. В грузовом отсеке нашли дроны с пультами управления, но водитель не имел документов, подтверждающих законность их ввоза.

«Товары изъяты и по решению суда обращены в федеральную собственность», — уточнили в пресс-службе.

Центральная оперативная таможня передала квадрокоптеры представителям Минобороны России для выполнения задач в зоне СВО.