Губернатор Приморья привез гуманитарную помощь бойцам СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко привез военнослужащим в зону спецоперации необходимое снаряжение и гуманитарную помощь. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале .

Кожемяко передал бойцам летательные аппараты, накидки со специальной тканью, которые помогают укрываться от тепловизионных приборов, бронежилеты. Гуманитарный груз для солдат собрали неравнодушные жители края.

«Все для Победы! От посылок с искренними детскими письмами, маскировочными сетями — до бронежилетов с дронами различного назначения — все для наших», — сообщил губернатор.

Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад.

Груз передадут бойцам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 5-й гвардейской общевойсковой армии и 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ батальона «Тигр».

Ранее более 25 тысяч банок кваса отправили из Красногорска в зону СВО.