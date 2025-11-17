«Военная хроника»: Сырский в Гуляйполе не решал проблемы, а лишь локализовывал

Провал украинской обороны в Гуляйполе происходит из-за тактики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который, вместо того чтобы решать проблемы, локализует их «пожарными командами». Такое мнение высказали авторы Telegram-канала «Военная хроника» .

Если такая тенденция сохранится, то российские военные освободят город быстрее, чем сейчас ожидается. ВСУ не помогает даже численное превосходство.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что украинские власти скоро потеряют контроль над Гуляйполем и что такая ситуация стала следствием хаоса в военном управлении ВСУ.

Накануне российское Министерство обороны сообщило об освобождении еще двух населенных пунктов в Запорожской области — Ровнополья и Малой Токмачки.