Нардеп Безуглая заявила, что Украина может попрощаться с городом Гуляйполе

Город Гуляйполе в Запорожской области может в ближайшее время перейти под контроль российских войск. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, ситуация на этом направлении критическая. Она написала, что Гуляйполе — родина Нестора Махно — стало очередной жертвой хаоса в военном управлении и желания президента удерживать на должности командующего Александра Сырского.

Безуглая утверждает, что в городе объявили эвакуацию, населенный пункт сравнивают с землей, ВС России обходят его с флангов, и вскоре бои будут уже в самом Гуляйполе.

Она также заявила, что украинскую историю якобы уничтожают российские войска, но этому, по ее мнению, помогают некомпетентные командиры и отсутствие политической воли в Киеве.

В феврале стало известно, что украинец Нестор Яланский погиб в городе Гуляйполе. Он был потомком анархиста Нестора Махно,