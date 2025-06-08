«Такого еще не было». Власти Сумской области заявили о мощном российском ударе

В ночь на 9 июня Сумская область подверглась массированному удару беспилотниками. Регион атаковали десятки дронов-камикадзе с разных направлений, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин в Telegram-канале.
«Все небо в области красно от целей. Такого никогда еще не было», — сказал он.
Первые беспилотники засекли над Сумской областью минувшим вечером. Семенихин сообщил, что они летели с разных направлений мимо Шосткинского района, Дубовязовки, через Кролевец, Калиновку и другие населенные пункты.
Российские войска серьезно продвинулись на некоторых участках в Сумской области для создания буферной зоны. Они продвинулись на полтора километра и захватили в качестве трофея новый украинский малошумный FPV-дрон с интеллектуальным наведением.
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