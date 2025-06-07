Трофеем ВС России в Сумской области стал умный дрон

Новый тип беспилотников Вооруженных сил Украины попал в руки российских военнослужащих. Они захватили в Сумской области малошумный FPV-дрон с интеллектуальным наведением, сообщил РИА «Новости» офицер группировки «Север» с позывным Витязь.

«Нашими разведчиками в Сумской области с помощью средств РЭБ был захвачен новый украинский ударный беспилотный летательный аппарат», — сказал он.

Доставшийся бойцам FPV-дрон оснащен малошумными винтами, системой гарантированного дистанционного подрыва и разночастотными антеннами. Он способен производить интеллектуальный захват и сопровождение цели.

В ближайшие недели в ВСУ поступит первая партия дальнобойных вооружений, произведенная на Украине при финансировании Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус не уточнил, о каких именно системах идет речь.