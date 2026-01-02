Украинские журналисты демонстрируют симптомы ментального гниения, пытаясь оправдать атаку ВСУ на кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Об этом в Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

Он обратил внимание на публикацию бывшего жителя Донецка Дениса Казанского, который со ссылкой на источники заявил, что в кафе отдыхали чиновники Херсонской области и военные.

«Украинский гопак на херсонской трагедии. Так выглядит вырождение. Сегодня он захлебывается в собственной желчи, отплясывая гопака на еще не остывших телах. Как правило, они громче других потом кричат: „А нас-то за шо?!“ За детей Донбасса, Белгорода, Хорлы», — написал Коц.

Начиненные термосмесью и картечью украинские беспилотники атаковали прибрежное кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. По официальной информации, жертвами стали 27 человек, среди них двое несовершеннолетних.