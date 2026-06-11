Тайник ВСУ с оружием НАТО нашли под Красноармейском в ДНР

Сотрудники УФСБ России по Донецкой Народной Республике и военной контрразведки Центрального военного округа обнаружили заминированный тайник с иностранным вооружением недалеко от Красноармейска. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

Схрон оставили украинские подразделения при отступлении. Оружие противник намеревался использовать в диверсионно-террористических целях.

Силовики изъяли пять ручных гранатометов производства НАТО, турецкий и канадский пулеметы SAR 762 MT и Colt 7,62 мм, немецкую и итальянскую штурмовые винтовки HK416 и АR-70/90 Beretta, а также украинский дробовик Safari HG-105M. Все найденное оружие передали Министерству обороны России.

Ранее под Красноармейском обнаружили еще один тайник. Там были гранатометы C90-CR-RR и RPG-75M, 10 ручных гранат и другие вооружения.