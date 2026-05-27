Схрон ВСУ с оружием НАТО нашли под Красноармейском в ДНР

Сотрудники УФСБ по ДНР и военные контрразведчики Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружили заминированный тайник, где хранилось иностранное оружие, оставленное украинскими военными при отступлении. Вооружения намеревались использовать для совершения диверсий и терактов. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике.

«Сотрудники ФСБ изъяли: противотанковый гранатомет Javelin производства НАТО; противотанковый гранатомет NLaw производства Швеции; три шведских гранатомета AT4»», — заявили в ведомстве.

Также правоохранители нашли испанский и чехословацкий гранатометы C90-CR-RR и RPG-75M, три противотанковых гранатомета натовского производства, две осколочно-фугасные мины HE120C и 10 ручных гранат, изготовленных специалистами НАТО. Все оружие передали в Минобороны России.

Ранее под Красноармейском нашли схрон ВСУ с отравляющими веществами. В тайнике находились пробирки с запрещенным «хлорпикрином».