Тайник с бомбой для покушения на высокопоставленных военных находился в районе Протвино

Один из задержанных диверсантов, который готовил покушение на высокопоставленных военных Минобороны, назвал координаты тайника с бомбой. Взрывчатка находилась около Протвино, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
«Я был инструктирован выкопать его (взрывное устройство — прим. Ред.) рядом с Протвино в парке», — рассказал украинский агент на допросе.
Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений, которые планировали совершить спецслужбы Украины. Целью терактов были участвующие в СВО высокопоставленные военные и члены их семей.
Всего за подготовку покушений правоохранители задержали четырех граждан России. При обыске у них нашли самодельную взрывчатку и средства связи.
Одного из руководителей военного ведомства украинские агенты планировали подорвать с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк. Кураторы приказали диверсантам установить ее в служебный автомобиль.
Из-за атак БПЛА жители поселков в Белгородской области остались без света
Выгода до 30%. Как сэкономить на приготовлении новогодних салатов
Две школьницы из Волоколамска получили стипендию губернатора Подмосковья
В МИД назвали фейком данные об отправке в Вашингтон нового посла России
Трое россиян остаются в крайне тяжелом состоянии после авиакатастрофы в Актау
Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за взлом электросчетчиков
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте