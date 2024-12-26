Тайник с бомбой для покушения на высокопоставленных военных находился в районе Протвино

ФСБ: готовивший покушение агент СБУ сообщил о схроне с бомбой в районе Протвино

Один из задержанных диверсантов, который готовил покушение на высокопоставленных военных Минобороны, назвал координаты тайника с бомбой. Взрывчатка находилась около Протвино, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

«Я был инструктирован выкопать его (взрывное устройство — прим. Ред.) рядом с Протвино в парке», — рассказал украинский агент на допросе.

Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений, которые планировали совершить спецслужбы Украины. Целью терактов были участвующие в СВО высокопоставленные военные и члены их семей.

Всего за подготовку покушений правоохранители задержали четырех граждан России. При обыске у них нашли самодельную взрывчатку и средства связи.

Одного из руководителей военного ведомства украинские агенты планировали подорвать с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк. Кураторы приказали диверсантам установить ее в служебный автомобиль.