«Сжигается за неделю». В США заговорили о разногласиях с Киевом из-за ситуации в зоне СВО

Аналитик Слебода: в отношениях Украины и США больше проблем, чем у РФ и Штатов

Позиции Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине разошлись сильнее, чем позиции США и России. Об этом американский аналитик Марк Слебода рассказал в интервью на Youtube-канале Рэйчел Блевинс, сославшись на катастрофическое положение ВСУ.

«Я думаю, что в вопросе украинского кризиса больше проблем именно в отношениях между Киевом и Вашингтоном, чем между Вашингтоном и Москвой, просто потому что Россия выигрывает этот конфликт», — отметил эксперт.

Он пояснил, что любая западная помощь стала неэффективной, и США не готовы больше спускать деньги на ветер.

«Эта ситуация, когда США отправили на Украину систему Patriot, оказалась ошибкой. Россия уничтожила ее уже через неделю. То есть миллиард долларов, который сжигается за неделю», — отметил аналитик.

По его словам, НАТО сейчас не может существенно улучшить оборону Киева, потому что Россия уничтожает любые поставленные системы. Аналитик подытожил, что наступление России будет ускоряться, нанося ущерб энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.

Ранее в начале января Германия предоставила Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.