Сырский заявил о растущей «зоне смерти» в зоне СВО для украинской армии

Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация на передовой становится для украинской армии все тяжелее. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit .

«Опасность для украинских солдат на передовой возросла с начала конфликта», — отметила журналистка Сюзанна Кедель.

Она добавила, что благодаря беспилотникам появилась «зона смерти», в которой военнослужащие ВСУ находятся под особой угрозой. Эта территория составляет по протяженности 1200 километров и 20 километров в глубину.

Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Поповка в Сумской области. Село освободили подразделения группировки войск «Север». По данным Минобороны, российская армия с 31 января по 6 февраля поразила цели на Украине в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.

ВС России нанесли один массированный и пять групповых ударов. Целями стали предприятия украинского ВПК объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады с боеприпасами, места производства и хранения дронов.