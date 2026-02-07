Сырский заявил о растущей «зоне смерти» в зоне СВО для украинской армии
Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация на передовой становится для украинской армии все тяжелее. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.
«Опасность для украинских солдат на передовой возросла с начала конфликта», — отметила журналистка Сюзанна Кедель.
Она добавила, что благодаря беспилотникам появилась «зона смерти», в которой военнослужащие ВСУ находятся под особой угрозой. Эта территория составляет по протяженности 1200 километров и 20 километров в глубину.
Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Поповка в Сумской области. Село освободили подразделения группировки войск «Север». По данным Минобороны, российская армия с 31 января по 6 февраля поразила цели на Украине в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам.
ВС России нанесли один массированный и пять групповых ударов. Целями стали предприятия украинского ВПК объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады с боеприпасами, места производства и хранения дронов.