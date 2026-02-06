Российские военные взяли под контроль Поповку в Сумской области

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Поповка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России в недельной сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве добавили, что с 31 января по 6 февраля российские бойцы нанесли серию ответных ударов после атак по гражданским объектам на территории России. Речь идет об одном массированном и пяти — групповых.

ВС России поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады с боеприпасами, а также места производства и хранения беспилотников. Под удары попали и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Накануне Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157. Вместе с солдатами вернулись домой трое жителей Курской области.