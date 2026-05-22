Сырский заявил о переходе ВСУ к новой стратегии против России

Вооруженные силы Украины сменят стратегию в противостоянии с Россией. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.

«В условиях ограниченных ресурсов, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от „войны на истощение“ к асимметричной стратегии», — сказал Сырский.

По его словам, главной целью новой тактики украинские войска поставили остановку продвижения российских сил. Ради этого ВСУ решили контратаковать и наносить удары по тылам россиян, в том числе в глубине их территории.

Ранее Сырский признал, что ситуация для украинской армии остается сложной, а российские войска наступают почти по всей линии фронта.