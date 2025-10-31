Сырский заявил, что «килл-зона» на фронте расширилась до 20 километров

«Килл-зона» на фронте выросла до 20 километров из-за увеличения числа российских дронов. Такое заявление сделал главком ВСУ Александр Сырский, сообщило издание «Страна.ua».

Главком отметил, что медицинская эвакуация раненых с поля боя в современных условиях сталкивается с новыми вызовами. Они требуют быстрой и эффективной реакции.

«Одним из таких решений является более широкое применение эвакуационных наземных роботизированных комплексов (НРК) для эвакуации раненых с позиции», — добавил он.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале рассказал, что российские военные формируют так называемую «килл-зону» в ближайшей к фронту тыловой полосе ВСУ.

«Сектор смерти в прифронтовой полосе противника можно создавать в интересах наступления или обороны той или иной части, или соединения», — писал он.

Сейчас российские военные продолжают освобождать Красноармейск в ДНР, ликвидируя заблокированные силы противника. Армия контролирует все дороги, по которым шло снабжение украинских войск. Также завершается зачистка населенного пункта Гнатовка. В период с 21 по 31 октября потери врага превысили 700 военнослужащих.