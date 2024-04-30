«Сырский врет». Взятие ВСУ острова Нестрига опровергли | 360°

30 апреля 2024, 14:18
«Сырский врет». Взятие ВСУ острова Нестрига опровергли
Военкор Коц: главком ВСУ Сырский наврал о взятии острова Нестрига
Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский наврал о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале со ссылкой на знакомого морпеха.
«Сырский [врет]. Ничего они не взяли», — рассказал военный.
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Морпех также добавил, что с заходом украинских бойцов на остров те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим.
Как отметил Коц, главком ВСУ, видимо, пытался «подсластить пилюлю» на фоне неудач к западу от Авдеевки.
Ранее украинским военнослужащим приказали прекратить строительство оборонных сооружений в районе Авдеевки. Украинская армия испытывает серьезную нехватку личного состава, в то время как Вооруженные силы России добиваются все новых успехов. Сырский в свою очередь заявил об обострении ситуации на линии боестолкновения.
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