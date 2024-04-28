Сырский признал успехи российских военных на некоторых участках фронта | 360°

Мир 28 апреля 2024, 17:44 Сырский признал успехи российских военных на некоторых участках фронта Главком ВСУ Сырский признал тактические успехи ВС России в зоне спецоперации Global Look Press

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Украинская армия оказалась в сложной ситуации, ВС России продолжают улучшать свое положение в зоне спецоперации. У российских военных есть тактические успехи на некоторых участках, заявил в Telegram-канале главком ВСУ Александр Сырский.

«Ситуация на фронте обострилась. Противник активно атакует по всей линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях имеет тактические успехи. Происходит динамическая смена обстановки, некоторые позиции переходят „из рук в руки“», — заявил военачальник.

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По его словам, самая тяжелая обстановка сложилась на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь идут ожесточенные бои. Российские военные стараются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

В Кремле отмечали, что из-за провалов ВСУ и успехов ВС России на Украине нарастает паника.